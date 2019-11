A tu per tu con la scuola primaria “Agostino Persia”, MarsicaLive visita l’istituto di Borgo Angizia

Avezzano. La scuola, tecnologicamente avanzata e dotata di tutte le forniture di ultima generazione, come lim e tablet per il registro elettronico, pone molta attenzione ai laboratori didattici per i bambini.

Ad esempio, può vantare di essere l’unico edificio scolastico, in tutto il territorio italiano, ad avere una ludobiblioteca che permette ai piccoli studenti di apprendere giocando. Nel catalogo dell’offerta formativa è presente anche un progetto di educazione ambientale, che consiste nella creazione di un vero e proprio orto scolastico dove i bambini, sotto la guida di insegnanti, parenti e collaboratori scolastici, si occupano dapprima della semina e poi anche della crescita della pianta.

Le istituzioni comunali, poi, sono in stretto contatto con la scuola e i bambini tanto che, proprio negli ultimi giorni, gli studenti hanno consegnato a un architetto del comune la proposta di piantare alcuni alberi nel giardino dell’istituto. “Un’ottima occasione per insegnare fin da subito ai nostri studenti come confrontarsi con le istituzioni e per fargli capire che a volte è necessario chiedere il permesso per fare ciò che si desidera” ha commentato la preside Iacovitti.

L’istituto vanta anche una moderna palestra funzionale con materassi, quadro svedese e una parete per l’arrampicata, oltre che a un campo di basket all’esterno dell’edificio.

In conclusione, una nota di merito va anche alle figure che lavorano all’interno della scuola: insegnanti, dirigenti e collaboratori che tutti i giorni si occupano dei bambini, prendendosi cura di loro con estrema professionalità, ponendo l’istruzione dei piccoli studenti sempre al primo posto.