A Trasacco sospese le tasse fino a al 30 giugno, Lobene: nessun caso di quarantena, orgoglioso dei miei cittadini

Trasacco. “Mi preme sottolineare è che a Trasacco, attualmente, non ci sono persone in quarantena. Tutti stanno seguendo scrupolosamente le indicazioni date e le regole impartite e ciò si riverbera in maniera ottimale per il rispetto delle misure di sicurezza nel contrasto alla diffusione del Coronavirus”.

Cesidio Lobene, sindaco di Trasacco, non nasconde la propria soddisfazione nel vedere come la comunità del paese marsicano abbia risposto in maniera egregia a quanto espressamente richiesto dal Governo per evitare casi di contagio e infezione da Covid-19. Dopo il caso della studentessa contagiata, e ora in via di guarigione, non si sono registrati altri tamponi positivi.

Un dato, questo, che lascia ben sperare per l’immediato futuro, quello nel quale si uscirà da diverse settimane di quarantena, pronti, non senza qualche difficoltà e limitazione, a riprendere la vita di tutti i giorni. Ci vorrà del tempo, è pacifico, ma i risultati sono incoraggianti. Guai ad abbassare la guardia, però.

“Quasi tutti stanno attenti alle disposizioni emanate. Ma come giunta proprio quest’oggi abbiamo deliberato che fino al 30 giugno le tasse comunali sono sospese. Inoltre abbiamo immediatamente attivato la somma stanziata dal Governo per il fabbisogno alimentare. Sono già pronti e attivi i voucher, esattamente come la spesa a domicilio. E’ un servizio che intendiamo portare avanti”.