A Tagliacozzo sbarcano le donne di Puccini nella splendida location del Chiostro di San Francesco

Tagliacozzo. Domani, martedì 7 agosto alle ore 21.15 nella splendida cornice del Chiostro di San Francesco, Tagliacozzo Festival presenta lo straordinario CD “Vissi d’Arte” prodotto da London Symphony Orchestra con Pia Brodnik e diretto da Dejan Savic dedicato alle donne di Puccini, un grandioso “Omaggio all’Opera” in collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano e il Teatro Nazionale di Belgrado.

Il concerto lirico, con la presenza dell’Orchestra Nazionale dell’Opera e del Balletto di Georgia, passerà in rassegna tutte le arie più note del repertorio pucciniano descrivendo i caratteri delle “donne di Puccini”, tutte le protagoniste femminili del grande compositore toscano per uno spettacolo eccezionale.

Dalla prima opera “Le Villi” a “Madama Butterfly” passando per “Tosca”, “Turandot”, “Manon Lescaut”, “La Boheme” e tutte le opere del “Trittico” la bacchetta di Savic condurrà gli spettatori in un viaggio spettacolare per conoscere l’animo delle grandi eroine pucciniane.

Di assoluto prestigio la partecipazione straordinaria di due tra le massime interpreti del repertorio: Silvana Froli e Federica Vitali.