A Tagliacozzo proteste silenziose contro le dinamiche sull’immigrazione

Tagliacozzo. Singolare cartello a tutela dell’immigrazione a Tagliacozzo. Il piccolo manifesto è stato sistemato in un vaso del centro storico e non è passato inosservato. Un lettore, Erica Fasano, lo ha fotografato e ha evidenziato l’alto valore del messaggio. “Trovato casualmente questo simbolico cartello nei pressi della parte antica dello storico borgo, detta in gergo Tagliacozzo Alto”, ha spiegato, “proteste silenziose contro le controverse e recenti dinamiche sull’immigrazione”. Il cartello riporta una frase simbolica di Franklin Delano Roosevelt, politico statunitense e presidente degli Stati Uniti d’America “Ricordati sempre che tutti noi, e io tu e io in particolare, discendiamo dagli immigrati”.

