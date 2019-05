A Tagliacozzo il convegno di studi sul pane: risorsa fondamentale per contesto alimentare e turismo enogastronomico

Tagliacozzo. La fiesa regionale d’Abruzzo, l’Assopanificatori Confesercenti e l’istituto tecnico per il turismo “A. Argoli”, in collaborazione con la città di Tagliacozzo, organizzano il convegno di studi “Alimentazione: alla riscoperta del nostro buon pane – Il pane e i cereali nel contesto alimentare del turismo enogastronomico” che si terrà lunedì 20 maggio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nella splendida cornice del teatro Talia di Tagliacozzo.

L’obiettivo degli organizzatori è “Educare alla conoscenza”, soprattutto i giovani in età scolare, perché il sapere agevola lo stare bene e allontana stili di vita non corretti. Con questo convegno si intendono confutare false notizie e non corrette informazioni in campo nutrizionale, soprattutto quelle riferite al pane e ai cereali, anche in un contesto di tipicità e tradizioni locali; perché il “pane” è uno degli alimenti più antichi dell’uomo. Se si esclude la frutta e la verdura, mangiata direttamente così come è prodotta, e la carne cotta, il pane è il primo alimento ottenuto da un determinato e specifico procedimento.

Importantissima è la fase della cottura per avere, alla fine, il principale elemento dell’alimentazione umana in tutto il mondo ed in tutte le epoche. Insieme alla pasta, al riso ed agli altri cereali, il pane è il principale fornitore di carboidrati necessari per l’organismo umano. La funzione energetica è sviluppata soprattutto dai questi elementi; perché i carboidrati, e quindi il Pane, forniscono immediatamente energia all’organismo.

Al Convegno del 20 maggio parteciperanno: Vinceslao Ruccolo, vice presidente nazionale Assopanificatori Confesercenti; Patrizia Marziale, dirigente scolastico istituto tecnico per il turismo “A. Argoli”; Vincenzo Giovagnorio, sindaco della città di Tagliacozzo; Antonio Pacella, medico chirurgo specialista in scienza dell’Alimentazione, Consulente del CONI e dell’Arma dei carabinieri, medico settore tecnico FIGC; Gaetano Pergamo, direttore Fiesa Nazionale; Franco Salvatori, direttore del dipartimento di scienze storiche, dei beni culturali e del territorio dell’Università di Tor Vergata; Mauro Febbo, assessore alle attività produttive della regione Abruzzo; Lido Legnini, direttore regionale Confesercenti Abruzzo e Sandro Bucciarelli, dirigente dipartimento sviluppo Economico regione Abruzzo.

I lavori saranno coordinatore da Angelo Pellegrino, direttore Fiesa Confesercenti regionale d’Abruzzo