A Tagliacozzo Contemporanea Ventiventidue: sarà tra gli eventi della Giornata del Contemporaneo AMACI 2022

Tagliacozzo. Contemporanea Ventiventidue al Palazzo Ducale di Tagliacozzo, tra gli eventi della Giornata del Contemporaneo AMACI 2022, promossa dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea.

L’edizione numero 18 della Giornata del Contemporaneo si svolgerà a partire da sabato 8 ottobre con l’obiettivo di raccontare la rinata vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese, dopo le restrizioni dovute a due anni di pandemia. La manifestazione avrà un formato ibrido, fisico e digitale, per favorire e valorizzare la partecipazione più ampia possibile con proposte online e offline per mettere in risalto la necessità di ripensare il sistema dell’arte contemporanea. Si avvale del sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e della collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Promossa da AMACI, l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani che coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista, la diciottesima giornata del Contemporaneo metterà in campo, un ricco programma di iniziative sul territorio nazionale ma non solo. Anche quest’anno sarà infatti estesa all’estero da sabato 8 ottobre a venerdì 14 ottobre 2022 dalla rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, composta da Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura.

Uno degli appuntamenti della manifestazione è Contemporanea Ventiventidue, inaugurata lo scorso 31 luglio, nelle splendide sale del Palazzo Ducale Orsini-Colonna, diretta dall’artista Emanuele Moretti in collaborazione con l’Associazione Culturale ARTEiX.

A partire dalle ore 10:30 sarà possibile visitare l’esposizione di Palazzo Ducale sviluppata in due percorsi espositivi distinti ma connessi l’uno con l’altro. Con ingresso dal Cortile d’Arme la mostra esperenziale “Invito a palazzo. Mecenatismi”, curata da Ludovico Pratesi e Marco Bassan di Spazio Taverna, con gli artisti Alfredo Pirri, Eugenio Tibaldi, Alice Paltrinieri, Giulio Bensasson e Antonio Della Guardia. Dall’ingresso laterale del cortile nobile invece parte il percorso espositivo di “Camere d’artista”, nell’ambito di Contemporanea22 Lab. curata da Arianna Sera di Spazio hangar. Espongono gli artisti Gaia Scaramella, Alice Selli ed Emanuele Moretti. In questa speciale sezione sono esposte le opere degli studenti dell’Accademia di belle arti dell’Aquila, partner della manifestazione, con i vincitori del concorso, indetto da ARTEiX, Serena Ciccone, Satya Forte, Riccardo Ruffini. Spazio anche per il sociale infatti è possibile visitare l’installazione “Psiche psiche psiche”, ideata dagli ospiti della Comunità Terapeutico-Riabilitativa “Passaggi” di Oricola, realizzata in collaborazione l’Artista Emanuele Moretti.

Contemporanea Ventiventidue è un evento promosso dal Comune di Tagliacozzo, sviluppato grazie ai fondi della Regione Abruzzo, della Fondazione Carispaq e della BCC di Roma.

Gli spazi saranno aperti nel mese di ottobre nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, con ingresso gratuito.

Le mostre

Invito a Palazzo. Mecenatismi a cura di L. Pratesi e M. Bassan di Spazio Taverna con gli artisti

Alfredo Pirri, Eugenio Tibaldi, Alice Paltrinieri, Giulio Bensasson, Antonio Della Guardia

E

Camere d’Artista a cura di Arianna Sera di Spazio Hangar con gli artisti

Emanuele Moretti, Gaia Scaramella, Elisa Selli

In collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila

e gli studenti Serena Ciccone, Riccardo Ruffini, Satya Forte

Palazzo Ducale Orsini – Colonna, Tagliacozzo (AQ)

Via San Cosma, snc (ingresso Cortile Nobile e Cortile d’Arme)

Dal 31 luglio al 31 ottobre 2022