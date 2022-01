A Tagliacozzo appaltati lavori pubblici per Capoluogo e frazioni: a primavera aprono i cantieri

Tagliacozzo. Il Capogruppo di Maggioranza della Città di Tagliacozzo, Roberto Giovagnorio, con Delega ai Lavori pubblici dà notizia dell’avvio di numerosi ed importanti cantieri nelle Frazioni e nel Capoluogo.

Il primo lotto comprende il rifacimento di Via San Rocco nella Frazione di Poggetello e la ripavimentazione di Largo Elisa Blasetti e Via Santa Rosa nel Capoluogo, per un ammontare di 150.000 Euro da fondi di bilancio.

Il secondo lotto prevede la riqualificazione di alcune strade interne della Frazione di Roccacerro, nello specifico, Via Pomarca, Vico Roma, Vico 1° Passanti la Caroccia e di una porzione di marciapiedi di Piazza Duca degli Abruzzi per un totale di 150.000 Euro da fondi di bilancio.

Il terzo e il quarto lotto di lavori prevedono la sistemazione e messa in sicurezza del Cimitero della Frazione di Gallo per il dissesto idrogeologico verificatosi per un ammontare di circa 200.000 Euro, fondi finanziati dal Ministero degli Interni. Si interverrà inoltre anche sul grave dissesto di Via Cupa che dal Capoluogo collega alla Frazione di Gallo, per cui sono previsti investimenti per circa 200.00 Euro, sempre finanziati dal Ministero degli Interni.

Il quinto lotto di lavori pubblici prevede la riqualificazione dei marciapiedi, degli asfalti e del verde pubblico di Via delle Ville, di Via Balilla e di Via Ascanio Mari, inoltre sarà messa in sicurezza nei tratti maggiormente rovinati Via Selve Piane fino alla Frazione di San Donato, il tutto percomplessivi

Euro 200.000 da fondi di bilancio.

Sesto lotto prevede la messa in sicurezza del dissesti idrogeologico insistente sulla provinciale per Cappadocia che costeggia la parte alta della Città. L’intervento è finanziato dal Ministero degli Interni per complessivi Euro 600.000.

Sono previsti poi lavori di importanti manutenzioni nei cimiteri di Poggio Filippo, San Donato, Poggetello, Tremonti e del Capoluogo, per circa 80.000 Euro dai fondi del bilancio.

Infine partiranno a primavera i lavori, già appaltati, per il restauro della parte centrale del Palazzo Ducale Orsini-Colonna, creando un percorso per la visita degli affreschi del XV secolo della Cappella gentilizia. Tale intervento è finanziato con fondi del Masterplan Abruzzo.

Viva soddisfazione è stata espressa dal Consigliere Roberto Giovagnorio che, nel ringraziare gli Uffici comunali e i responsabili del servizio tecnico Ing. Roberta Marcelli, finanziario Dott.ssa Stefania Tellone e urbanistico Arch. Luigi Mammarella, ha dichiarato: “I frutti dell’impegno e del lavoro dell’Amministrazione comunale, alla fine del primo mandato e all’inizio del secondo, giungono a maturazione. Sette lotti di lavori pubblici che prevedono importanti interventi soprattutto nelle Frazioni e nel Capoluogo, per complessivi 2.580.000 Euro, sono già stati appaltati e a breve, con la primavera, tutti i cantieri saranno operativi. Stiamo cambiando, ammodernando e rendendo più sicuro e funzionale il volto dell’intero nostro Territorio comunale”.

“Ringrazio per il proficuo lavoro l’Assessore Roberto Giovagnorio – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Giovagnorio – ed ora bisognerà andare avanti con le altre progettazioni inerenti la mobilità sostenibile, l’anfiteatro per gli spettacoli estivi del Festival, la conclusione del nuovo Campus Scolastico finanziato per intero e le necessarie altre manutenzioni nelle nostre Frazioni”.