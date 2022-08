A settembre torna a Pereto l’International Conference on Road Safety

Pereto. Si terrà il 29 e il 30 settembre 2022, presso il Test House & Lab AISICO di Pereto (AQ) l’International Conference on Road Safety dal titolo “Smart and Safe Roads. The role of vehicle restraint systems”.

L’evento è organizzato da Aisico Associazione, che organizza e coordina tutte le attività formative del gruppo AISICO, con lo scopo di promuovere e realizzare azioni efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale e della circolazione.

La conferenza internazionale sulla sicurezza stradale, giunta alla seconda edizione, dopo quella già svoltasi nel settembre 2019, è un evento co-organizzato con l’European Union Road Federation (ERF) che vedrà la presenza di autorevoli rappresentanti del settore, esperti, professionisti e professori.



L’iniziativa ha carattere tecnico e scientifico ed è rivolta a tutti i gestori di infrastrutture, autorità nazionali, professionisti ed operatori impegnati nel mantenimento e nel miglioramento della sicurezza delle strade.

Obiettivo principale del convegno è sensibilizzare gli esperti del settore analizzando, sotto diversi punti di vista, i problemi relativi alla sicurezza stradale. Durante l’incontro, infatti, verrà posto sul tavolo di confronto il tema della sicurezza e, in particolare, come stanno evolvendo i sistemi di ritenuta stradale, a fronte di una richiesta di sicurezza crescente, in un mondo sempre più orientato verso le smart road e le smart cities.



Le sessioni in programma verteranno sui seguenti argomenti:

● focus sull’evoluzione degli standard normativi europei ed internazionali relativi alla sicurezza stradale, per riflettere su eventuali modifiche da attuare per rendere le strade sempre più “intelligenti” e sicure allo stesso tempo;

● esperienze e punto di vista dei gestori e delle Autorità Nazionali di strade ed autostrade, per capire quali sono gli sviluppi in atto e che cosa stanno programmando per il prossimo futuro;

● case studies di produttori e fornitori per un aggiornamento sul mercato delle soluzioni più avanzate e innovative per rendere le strade più sicure.

Le diverse sessioni saranno intervallate da crash test al vero di veicoli su barriere di sicurezza, organizzate da AISICO.

Il convegno è patrocinato dalla Regione Abruzzo, dall’ANAS, da PIARC Italia (Comitato nazionale italiano dell’Associazione Mondiale della Strada), dall’Università degli Studi dell’Aquila e dal Comune di Pereto.

L’evento è realizzato con il sostegno di aziende partner quali Imeva, Obex Systems, TSL Engineering, Unipromet, Abesca, Asebal, Tubosider, Pass+Co.

La partecipazione è gratuita e i posti disponibili sono limitati. Per visionare il programma completo e accedere al form di registrazione consultare la pagina dedicata.