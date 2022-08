A settembre è tempo di Pinguino Nuoto: partita la campagna abbonamenti 2022/23

A settembre è tempo di Pinguino Nuoto. La campagna abbonamenti 2022/23 prende il via e le attività sono pronte a tornare operative. La nuova stagione sportiva vuole, come ogni anno, trasformarsi in un’opportunità di crescita sia dal punto di vista tecnico che umano per coloro che desiderano iniziare (o continuare) questo percorso.

Dal nuoto agonistico al sincronizzato, dal neonatale all’acqua fitness. E ancora: dalla scuola nuoto per bambini al nuoto libero fino ad arrivare ai corsi gestanti, salvamento e sub. La realtà avezzanese è ormai diventata un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il mondo natatorio nel panorama locale e il 4 settembre, data del ritorno in vasca, si fa sempre più vicino.

“Siamo pronti a ripartire con le nostre attività”, ha dichiarato il direttore tecnico Nazzareno Di Matteo, “la scuola nuoto Pinguino è tra le migliori in Italia, formata da tecnici con brevetto Fin. Veri e propri professionisti che si formano continuamente sia sotto l’aspetto tecnico che motivazionale”. “La scuola nuoto Pinguino”, ha continuato,”parte dall’ambientamento, dal galleggiamento fino a giungere all’apprendimento dei vari stili. Parliamo di uno sport di alto valore educativo e formativo. È importante quindi praticarlo sin dalla giovane età proprio perché sviluppa nei bambini autostima, socializzazione, capacità di superare difficoltà oltre che accrescere notevolmente le loro capacità motorie. È, inoltre, importante per la sicurezza dei più piccoli e per la prevenzione di una serie di patologie legate alla mancanza di movimento”.

Lunedì 5 settembre ripartiranno, dunque, le attività. Corri…il tuo abbonamento ti aspetta!