A scuola per un’opportunità lavorativa: al via ad Avezzano corsi d’inglese, informatica e cittadinanza attiva

Al via ad Avezzano le iscrizioni ai corsi di inglese, informatica e cittadinanza attiva (e-government).

I corsi, organizzati dall’I.I.S “E.Majorana” di Avezzano, dal dirigente scolastico Piero Buzzelli e C.p.i.a. sede di Avezzano, l’istituzione scolastica che realizza, con il sostegno del dirigente scolastico Claudia Scipioni, un’offerta formativa per giovani e adulti, sono erogati nell’ambito del Pon 2104-2020- fondi strutturali europei.

Più nello specifico si tratta di tre moduli integrati e gratuiti rivolti ai disoccupati, a chi ha smesso di studiare e non lavora (NEET), agli adulti e ai giovani adulti. Ci si può iscrivere dai 16 anni in poi.

“Fuoricl@sse – Nuovamente a scuola per un’opportunità lavorativa” è il nome dell’iniziativa progettuale. Il percorso rappresenta un utile strumento per riavviare un progetto di vita, per la riqualificazione e l’aggiornamento delle competenze professionali per un rientro nel mondo del lavoro.

Rappresenta, in sostanza, un’opportunità di formazione spendibile sul mercato del lavoro. Per la lingua inglese l’obiettivo è quello di far acquisire ai partecipanti competenze comunicative di livello A2.

Il modulo di informatica ha l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali con l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione, del computer e del web in particolare, necessarie per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Infine, il modulo e-Government ha l’obiettivo di sviluppare la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione dei cittadini alle attività della Pubblica Amministrazione: dalla firma digitale, alla pec, allo Spid per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (iscrizione a concorsi pubblici, accesso ai programmi per il lavoro, per l’autoimpiego, per la salute, per le politiche sociali). Saranno svolte, inoltre, attività per la compilazione di curriculum vitae in formato europeo, l’analisi dei portali italiani ed europei dedicati al lavoro e l’inoltro delle candidature.

I corsi sono gratuiti e si svolgeranno nell’istituto “Majorana” di Avezzano. Per iscriversi è possibile rivolgersi all’istituto telefonando al numero 0863-22570 oppure visitando il sito web www.itisavezzano.it).

Prevista, infine, la possibilità di certificazione Ecdl e Trinity.