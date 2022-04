“A scuola di resilienza”: parte a Celano il corso gratuito dedicato all’intelligenza emotiva

Celano. Un percorso collettivo per migliorare gli altri e se stessi. Con il patrocinio del Comune di Celano, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Abruzzo e di “ARCAT Abruzzo”, associazione regionale del Club alcologici territoriali (Metodo Hudolin), si terrà a Celano, alla parrocchia del Sacro Cuore, il corso gratuito “A Scuola di Resilienza”.

Il corso, che avrà luogo dal 21 al 28 aprile e dal 5 al 12 maggio 2022, intende insegnare a comunicare in pubblico, come raggiungere i propri obiettivi migliorando le relazioni, come vivere all’insegna di stili di vita sani, la risoluzione dei conflitti ed evidenzierà il significato dell’intelligenza emotiva. Il ciclo di incontri, oltre che a Celano, si terrà anche a Gioia dei Marsi e a Pescina. A cura di Adelmo Di Salvatore. Per info: [email protected] Oppure: 3287217997.