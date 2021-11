A scuola di Europrogettazione, gli studenti del Galileo di Avezzano ospitano Maria Tomassetti

Avezzano. Grande interesse ed entusiasmo all’istituto scolastico “G. Galilei” di Avezzano a seguito dell’evento “A scuola di europrogettazione”, organizzato dai docenti della “Commissione Europrogettazione” dell’Istituto Tecnico Economico, con la partecipazione delle classi quarte e quinte tra le quali gli studenti del corso RIM ad indirizzo europeo sperimentale in Europrogettazione e Lingua cinese.

L’Aula Magna dell’Istituto ha avuto l’onore di ospitare Maria Tomassetti, Capo dell’Unità Programma e gestione finanziaria, Direzione generale Giustizia e Consumatori, Commissione europea: l’accoglienza e i saluti da parte del Dirigente scolastico Attilio D’Onofrio hanno aperto questo importante evento durante il quale la relatrice, attraverso il racconto della sua esperienza formativa e lavorativa passata e attuale, è riuscita a catturare l’attenzione degli studenti che hanno mostrato interesse e curiosità per tematiche legate al loro percorso di studi attuale e al loro futuro percorso lavorativo. Dopo un approfondimento sulla Commissione Europea e sui suoi compiti, la Tomassetti ha esposto e descritto la Programmazione europea del settennio 2021-2027 e ha evidenziato la fattibilità dei programmi europei per il nostro territorio e per la scuola, suscitando un notevole coinvolgimento degli studenti che hanno rivolto alla relatrice interessanti quesiti.

Dal dibattito sono emerse idee costruttive e suggerimenti per progetti futuri che coinvolgano l’Istituto e gli studenti. L’evento inoltre ha rappresentato anche un’occasione per ribadire l’importanza dell’identità europea, intesa come pluralità e multilinguismo.