A Sante Marie un agosto ricco di eventi: teatro, musica e animazione per grandi e piccini. Berardinetti: divertimento e cultura, l’ospitalità del nostro paese vi stupirà

Sante Marie. Teatro all’aperto, musica in piazza, incontri culturali e tanto, tanto turismo verde animeranno l’agosto di Sante Marie. Il borgo marsicano, divenuto celebre per il Cammino dei Briganti, percorso immerso nella natura incontaminata d’Abruzzo e capace di richiamare migliaia di turisti ogni anno, si prepara a vivere un’estate coinvolgente e ricca di eventi per grandi e piccini. “Abbiamo lavorato nell’ottica di accontentare i gusti e le esigenze di tutti – dichiara il sindaco Lorenzo Berardinetti – cercando di soddisfare i nostri cittadini ma anche i tanti visitatori che da noi transitano o villeggiano. Non posso che esprimere soddisfazione per un calendario artistico in cui la multidisciplinarietà dei linguaggi culturali è il suo punto di forza. Vi aspettiamo sotto il cielo stellato di Sante Marie, resterete stupidi dall’ospitalità del nostro paese al tal punto da sentirvi a casa vostra”, conclude il primo cittadino.

L’ultimo appuntamento di luglio è previsto per martedì 30 con l’escursione alla bellissima Riserva Grotte di Luppa mentre il primo evento del mese di agosto è fissato per giovedì 1 con lo spettacolo teatrale “Folli in Corsa”, organizzato dalla compagnia teatrale Teatranti Tra Tanti.