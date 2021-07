A Sante Marie si rinnova la commissione Pari Opportunità, Maria Rita Berardinetti è la nuova guida

Sante Marie. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Sante Marie si rinnova e nomina il nuovo direttivo. Le componenti della commissione si sono riunite nei giorni scorsi nel Comune di Sante Marie per ricominciare a camminare insieme dopo un periodo di fermo a causa dell’emergenza coronavirus.

Durante l’assemblea, alla quale ha preso parte anche il primo cittadino, Lorenzo Berardinetti, che ha espresso gratitudine alle componenti della commissione per le tante iniziative portate avanti, sono state rinnovate le cariche.



Maria Rita Berardinetti è stata scelta come nuova guida della commissione pari opportunità del Comune di Sante Marie. Sarà affiancata da due vice presidenti Mary Nacca e Stefania Colelli e dalla segretaria Michela Sabatini.

La neo presidente, subito dopo l’insediamento, ha ringraziato la presidente uscente, Simonetta Lattanzi, attuale assessore alla Cultura e al Sociale del Comune di Sante Marie, e ha chiesto a tutte collaborazione per le tante iniziative in programma per l’estate. Prossimo appuntamento della commissione sarà la “Passeggiata per la vita” in programma per il 22 luglio.