A Sante Marie il concorso di poesia Anziani…ricordi sarà dedicato ai suoni e colori della festa patronale

Sante Marie. Torna l’annuale appuntamento letterario organizzato dall’associazione ricreativa e culturale per anziani “Torquato Di Bernardo” di Sante Marie che ha deciso di dedicare l’undicesima edizione del Concorso “Anziani… ricordi” al tema: “Suoni, profumi e colori della festa patronale: Ieri e oggi”. Il concorso è articolato in tre sezioni: poesia in italiano, poesia in vernacolo con traduzione in italiano obbligatoria allegata e prosa a tema per un massimo di due cartelle.

Gli elaborati dovranno essere inediti e mai premiati in altri concorsi, dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre l’8 agosto ed essere inviati alla sede dell’associazione all’indirizzo: Corso Garibaldi, 102, 67067, Sante Marie. Una giuria qualificata valuterà gli elaborati e stilerà una graduatoria di merito, che sarà rispettata per la lettura degli elaborati stessi (i primi cinque per le poesie e cinque per i testi), i rimanenti saranno pubblicati in un libro che verrà a dicembre. Ai vincitori, per ogni sezione, verranno assegnati premi legati alle tradizioni del territorio. La premiazione si terrà il 18 agosto 2018 alle 17 alla Chiesa della Madonna delle Grazie, in località Castello a Sante Marie.