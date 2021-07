“Eravamo in una situazione di stallo”, ha commentato il consigliere comunale Marco Rossi, “Open Fiber aveva provveduto a realizzare una prima parte di rete che però non era collegata. Come amministrazione ci siamo attivati per fare in modo che venisse superata questa problematica e grazie a Tim siamo riusciti ad avere il servizio attivo attualmente sul 90% del territorio comunale.

Stiamo lavorando per risolvere anche l’ultima problematica legata a un contenzioso per attivare la fibra anche nella frazione di Val de’ Varri.

È sicuramente un importante passo in avanti che arriva in un momento storico come questo dove è fondamentale sia per lo smart – working, sia per la didattica a distanza avere una buona connessione. Già diverse famiglie hanno richiesto l’attivazione e altre hanno contattato Tim per avere informazioni. Un grande risultato per il nostro Comune”.