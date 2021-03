A San Benedetto arrivano fondi per la nuova scuola dell’infanzia. D’Orazio: ora non si scherza più

San Benedetto dei Marsi. Sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale numero 49 del 27 febbraio 2021 – allegato b, è stato assegnato al comune di San Benedetto dei Marsi la somma di 4milioni e 200mila euro, di qui 3 milioni e 350mila euro per i lavori del secondo lotto della scuola di via San Cipriano (intervento 13). Ben 850mila euro sono stati stanziati per la progettazione e la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia “U. Sclocchi” (intervento 10).

“Voglio ringraziare”, sottolinea il sindaco Quirino D’Orazio, “l’ingegnere Fabrizio Curcio, capo dipartimento della struttura di missione Casa Italia, e Alessia Placidi, colonna portante del detto dipartimento. 4.200.000 volte grazie a Raffaello Fico, capo dell’ufficio speciale della ricostruzione dei comuni del cratere, a Francesco Mattucci, a Nadia Marcantonio, Daniela Baliva, Roberta Grasso, per tutto quello che hanno fatto e che stanno ancora facendo. Grazie al dipartimento per la programmazione e per il coordinamento delle politiche economiche della presidenza del consiglio dei ministri. Grazie”, conclude il primo cittadino, “ai nostri dipendenti dell’ufficio tecnico e ragioneria comunale e a tutti i collaboratori, che a vario titolo stanno portando avanti questa missione”.