San Benedetto dei Marsi. A San Benedetto amministratori e volontari si rimboccano le maniche per la prima giornata ecologica. Sarà una domenica all’insegna dell’ecologia sta per iniziare nel cuore del Fucino. L’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Quirino D’Orazio, ha deciso di dare appuntamento a tutti i residenti questa mattina alle 9 in piazza d’Arpizio. Uomini e donne dovranno presentarsi muniti di attrezzi utili per ripulire le aree verdi abbandonate e piene di rifiuti. Saranno necessari pala, rastrelli, zappe, secchi, carriola e altro.

“Se ami il tuo paese e sogni di vederlo pulito e accogliente, curato e rispettato”, ha affermato il sindaco D’Orazio, “se anche tu, come me, soffri quando vedi rifiuti abbandonati ai margini delle strade, piazze o parchi, in totale disprezzo di quanti lottano ogni giorno per difendere l’ambiente in cui vivono e combattono per educare i propri figli nel rispetto della cosa pubblica e privata, aiutaci a compiere questa importante missione”. Verranno messi a disposizione di quanti parteciperanno mezzi per la raccolta di potature e scarti da giardino. “Investire un pò del tuo prezioso tempo per la tua comunità é un gesto che regala tanta soddisfazione e che dona una pace interiore da scoprire e riscoprire”, ha concluso il primo cittadino D’Orazio, “San Benedetto è un grande bene comune e appartiene anche a te, mettiamoci la faccia insieme e proviamo a ridargli pieno decoro”.