A.s.d. Pucetta calcio: il 24 agosto open day di calcio a 11 femminile

Avezzano. Il prossimo mercoledì 24 agosto presso l’impianto sportivo di Antrosano ci sarà l’Open Day per le squadre di Calcio a 11 femminili del Pucetta Calcio. Fino ad oggi le tesserate gialloblù sono circa 40, ma la società mira ad ampliare l’intero organico del calcio femminile per poter avviare altri progetti, considerare la partecipazione ad altri campionati e proseguire sulla strada dei progressi ottenuti già nella passata stagione, con la guida tecnico di Massimiliano D’Addario. Clicca qui per accedere all’evento.

Per la società quella di mercoledì 24 agosto sarà l’occasione per incontrare tutte coloro che vogliono intraprendere il percorso sportivo assieme a noi. L’orario è fissato per le ore 15:30 alla presenza del Direttore Tecnico, Ersilio Cerone, e ovviamente dell’allenatore Massimiliano D’Addario.

“Riparte la stagione del calcio femminile del Pucetta Calcio.” Le prime parole di mister D’Addario alla vigilia dell’inizio della stagione 2022/2023. Il tecnico gialloblù prosegue: “Dopo i successi, in crescendo, ottenuti la scorsa stagione con un finale di campionati da protagoniste sia per le grandi che per l’Under 15, è arrivato il momento per prepararsi a questa nuova avventura, che vedrà le mie ragazze più cariche e determinate ad affrontare con più esperienza le nostre avversarie!”

Mister D’Addario non si esime dal sottolineare i passi avanti fatti nella passata stagione. “I nostri progressi hanno dato luce ad un gruppo di ragazze che fanno del calcio divertimento e passione. Le loro prestazioni hanno fatto sì che società più esperte e blasonate, nonché le rappresentative di categoria, venissero continuamente a bussare alla nostra porta per richiedere le nostre atlete! Naturalmente il Pucetta Calcio nutre ammirazione da parte di giocatrici quotate che potrebbero alimentare la qualità della nostra squadra! Io continuerò il mio progetto di inserire nell’organico dell’Eccellenza le ragazze Under 15, così come successo nella passata stagione… e non si sa mai che, con qualche inserimento importante, non si possano raggiungere traguardi più ambiziosi!”