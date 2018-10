A Rocca di Botte arriva l’ok all’intitolazione delle strade prive di toponimo, Camerlengo: ora al lavoro

Rocca di Botte. Numeri e intitolazioni per le strade del centro storico di Rocca di Botte. Dopo anni di battaglia l’amministrazione comunale ha ottenuto l’ok della prefettura dell’Aquila per assegnare dei nomi alle strade ancora sprovviste. Un grande risultato che ora permetterà al Comune di Rocca di Botte di colmare una lacuna che va avanti da troppi anni. “Dopo un lungo percorso burocratico, siamo riusciti a ottenere l’autorizzazione per intitolare delle strade prive di toponimo”, ha commentato il vice sindaco Luciano Camerlengo, “nei mesi scorsi, sui social, sono stati pubblicati post che sottolineavano una carenza che esisteva già da tantissimi anni. Non condivido l’uso dei social per rimarcare le problematiche della comunità, per noi amministratori contano i fatti e il risultato appena raggiunto ci riempie di soddisfazione. Il percorso è stato tortuoso e ha richiesto non poca fatica, ma la dedizione e la perseveranza premiano e consentono di dare risposte concrete ai cittadini”.

Camerlengo ha annunciato che nei prossimi mesi si darà inizio al censimento delle abitazioni e di tutte le aree edificabili. Si provvederà poi a verificare le carenze di indicazioni delle vie del centro storico e a cercare di completare la toponomastica su tutto il territorio comunale.