A rischio chiusura l’istituto Beato Tommaso da Celano, convocato tavolo. Santilli: faremo di tutto per salvarlo

Celano. “L’istituto scolastico paritario Beato Tommaso da Celano, gestito dalle suore francescane, rischia di chiudere”. Ad annunciarlo è il sindaco della città di Celano, Settimio Santilli. La causa è dovuta al calo di natalità e quindi delle iscrizioni e delle vocazioni delle suore. Ciò ha portato anche a conseguenti problemi economici per il sostentamento della scuola stessa.

Ma non è tutto. “Ci sarebbe tanto altro da dire su questa vicenda e perché si è arrivati a ciò”, ha continuato il primo cittadino, “ma scenderei in un campo sterile, fatto di tante bugie che sedimentandosi rispetto alla verità delle cose corroborate, però da documenti inconfutabili, stan facendo solo il male di Celano, ragion per cui preferisco guardare avanti facendo il massimo insieme all’amministrazione e a tanti genitori consapevoli e responsabili”.

“E’ stato convocato un tavolo permanente con rappresentanti dei genitori, madre Superiora e madre Provinciale, che è stato aggiornato a venerdì prossimo alle ore 8:30 in Comune per analizzare tutte le ipotesi in campo per salvare il salvabile. Abbiamo dato la disponibilità”, ha aggiunto il sindaco Santilli, “a supportare un progetto teso al rilancio della scuola”.

“Qualora malauguratamente il percorso di rilancio fallisca e la scuola chiuda, mi farò garante insieme al preside Franca Felli di un processo teso a salvaguardare gli interessi e le legittime esigenze dei bambini e delle loro famiglie, nel passaggio alla scuola pubblica statale che ha tutti gli spazi idonei a ospitarli. C’è una forte unità di intenti e di condivisione tra tutti per arrivare a salvare l’Istituto. Siamo fiduciosi. L’impegno sarà massimo. Ce la facciamo”, ha concluso Settimio Santilli.