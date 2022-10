“‘A pranzitt”, giochi, canti e passeggiate nei profumi e colori autunnali

L’Aquila. “Domenica 16 ottobre, dalle ore 11:00, la Pro Loco di Collelongo invita tutti a passare una giornata immersi nella natura a godere dei profumi e dei colori autunnali, presso località Pozzo di Sante.”

Così in una nota diffusa oggi. “L’evento ‘A PRANZITT’ richiama quelle occasioni di convivialità familiari e amicali che negli anni passati ricorrevano con più frequenza e donavano un grande valore umano e bei ricordi a quelle giornate. L’iniziativa, rientrante nel programma eventi ‘Autunno 2020 – #AutumnInLonghill’, è una occasione per vivere e riscoprire, nel loro rispetto, le bellezze che il territorio ci offre. Passare una domenica in totale riposo, tra giochi, canti, passeggiate, chiacchiere e risate, rivivendo e riassaporando momenti che trovano sempre meno spazio nelle nostre vite.

Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione e non sono previsti costi di adesione. Basterà recarsi sul posto automuniti del necessario per svolgere il proprio pic-nic: plaid, sedie, panini, acqua, palloni, carte, radioline (le partite di calcio ascoltate in radio), strumenti musicali, ecc. Un evento appuntamento per dare valore a quelle occasioni, a quei luoghi e a quella storia che non possono far altro che ristorare gli animi e le energie dei partecipanti.”

“Raccomandazioni importanti: i partecipanti dovranno provvedere a riportare i propri rifiuti, differenziati, presso le proprie abitazioni; va evitata la sosta ed il passaggio di mezzi a motore sui prati; è vietata l’accensione di fuochi ed il taglio di legname se non autorizzati dai proprietari dei terreni e dalle autorità competenti.”