A piedi fino a Roma per protestare contro green pass, il marsicano a Mattarella: “Rimango senza lavoro”

Magliano de’ Marsi. È partito a piedi da Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara, per arrivare fino al Quirinale, per protestare contro il green pass.

Vuole incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale, come spiega durante le sue dirette sulle pagine social, vuole chiedere di sottoscrivere l’impegno, che se qualora gli accadrà qualcosa di male quando gli avranno fatto il vaccino, si prenderà lui cura del figlio minorenne.

È la storia di Marco D’Amato, marsicano, di Magliano de’ Marsi, ora residente a Cepagatti. L’uomo è separato e si prende cura di suo figlio grazie a un lavoro da manutentore. Come spiega nei video in cui racconta la sua storia, tra qualche giorno rimarrà senza lavoro perché non ha voluto vaccinarsi e quindi è tuttora sprovvisto di green pass.

Il suo viaggio verso la Capitale è iniziato lo scorso 8 febbraio e D’Amato, che è nato a Torino ma che è abruzzese di adozione ormai, conta di arrivare dal presidente della Repubblica, il 15 febbraio. Al momento sta per raggiungere la Marsica e domani la sua iniziativa dovrebbe essere supportata da una manifestazione no green pass che si terrà nel capoluogo marsicano.