A piazza di Siena due amazzoni marsicane saranno protagoniste del concorso più prestigioso d’Italia

Avezzano. Due amazzoni marsicane nel concorso di salto ad ostacoli più prestigioso d’Italia: piazza di Siena. Alessia Di Matteo e Velia Angelini rappresenteranno la Marsica in uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.

Velia Angelini, in sella ad O Star Van Dassegem, e Alessia Di Matteo in sella ad Alexia Vd Tojo Pe Hoeve Z, atlete avezzanesi, saranno protagoniste di due gare dei concorsi nazionali. Le amazzoni, molto conosciute in città per la nota scuola di equitazione che dirigono, la “Scuderia i mandorli”, si sono qualificate per la Top Ten Ambassadors e il Master Silver di Piazza di Siena e da domani affronteranno le competizioni.

Dopo un anno così complicato questo sport meraviglioso, essendo individuale e all’aperto, ha “resistito e continuato” a regalare emozioni e momenti importanti a tutti i praticanti. Le due amazzoni hanno all’attivo gare e risultati importanti e un team di allievi agonisti che sta crescendo e che tra una settimana affronterà il campionato regionale d’Abruzzo di salto ostacoli. Sarà possibile seguire le gare in diretta o differita su Rai 2, Rai play o in streaming.