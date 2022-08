Pescina. Ambiente come priorità. Così il primo cittadino pescinese Mirko Zauri ha sottolineato in una nota social, come il suo impegno e quello dell’amministrazione comunale nel prevenire inconvenienti, portati dell’accensione dei fuochi oltre che di sensibilizzazione per tutte le comitive a mantenere i luoghi puliti, sia stato mantenuto.

“Come amministrazione comunale e gruppo di Protezione civile si è fatto il giro per la consegna di sacchi di raccolta e foglio illustrativo, per mantenere cautela e cura dei fuochi e fiamme libere”, ha dichiarato Zauri.

“Si è spiegato a tutte le comitive di lasciare i luoghi puliti e di concentrare tutti i rifiuti presso l’area di raccolta organizzata presso località officina (Filanda), che in questi giorni è presa di assalto”. “Si sono presi nomi e riferimenti di ogni gruppo”, ha evidenziato il sindaco. “I tanti giovani e adulti hanno apprezzato l’iniziativa. Ora attendiamo l’ottimo risultato che ci aspettavamo”.