A Pescina torna il “Torneo dell’amicizia”, organizzato in memoria del giovane Vincenzo Zauri

Pescina. Torna a Pescina, dopo due anni di stop per via della pandemia, il Torneo dell’Amicizia, la manifestazione sportiva a sfondo benefico, con cui finora sono stati raccolti migliaia di euro investiti poi per la comunità. Il torneo dell’amicizia è uno degli eventi organizzati a Pescina in memoria di Vincenzo Zauri, il giovane che perse la vita a luglio del 2013, in un tragico incidente stradale mentre stava facendo un giro con la nuova moto.

“Quest’anno proponiamo la formula calcio a 7, pensiamo ci possa essere maggiore spettacolo. Come sempre invece abbiamo 3 categorie che sono Under 18, over e femminile”, raccontano gli organizzatori, il fratello di Vincenzo, Pierlorenzo Zauri e Pierluigi Prosia, l’amico del cuore del giovane scomparso prematuramente nove anni fa.

Vincenzo Zauri era appassionato di moto, di musica e di sport. Un giovane mai dimenticato dalla comunità di Pescina che ancora oggi ne onora quotidianamente la memoria.

“Il premio sarà delineato a breve cosí come l’iniziativa benefica che scegleiremo per questa edizione”, aggiungono gli organizzatori, “ogni anno abbiamo raggiunto grandi risultati, abbiamo acquistato defibrillatori pubblici, abbiamo costruito un’area sportiva di circa 20 mila euro e siamo riusciti a fare donazioni a tutte le associazioni di volontariato locali. Oltre alla completa ristrutturazione del campanile della Basilica di Pescina”.

Tutte le informazioni su come iscriversi al torneo sono pubblicate nella locandina.