A Pescina e Tagliacozzo lo spettacolo “Il meraviglioso viaggio di Ulisse”, il progetto artistico del Teatro dei Colori

Pescina. Mercoledì 27 aprile al Teatro San Francesco di Pescina e giovedì 28, al Teatro Talìa di Tagliacozzo, con inizio alle 10.30, la compagnia Le Giravolte di Aradeo presenta Il Meraviglioso Viaggio di Ulisse per le programmazioni di teatro ragazzi e giovani 2021 – 2022, promosse dai Comuni di Pescina e Tagliacozzo, progetto artistico del Teatro dei Colori in collaborazione con Istituto Comprensivo “Fontamara” e Ist. Onnicomprensivo “A. Argoli”.

Uno spettacolo di teatro d’ombre e racconto d’attore con Renato Grilli e Francesco Ferramosca. Scenografie e immagini d’ombre di Amelia Sielo. Regia di Francesco Ferramosca.

Fine della guerra di Troia, Ulisse naviga verso l’isola di Itaca. La disubbidienza da parte dei suoi guerrieri ad un dio avverso glielo impedisce. Dopo aver incontrato il dio dei venti Eolo, dopo essere approdato nella terra dei Ciclopi e incontrato il gigante Polifemo, dopo aver superato le magie della maga Circe e il richiamo delle seducenti sirene e dopo essere scampato agli esseri mostruosi di Scilla e Cariddi, Ulisse riuscirà finalmente a “tornare” a Itaca…

Motivo conduttore del poema e dello spettacolo è il viaggio. La storia di Ulisse e del suo meraviglioso viaggio di ritorno alla sua amata isola di “Itaca” ricca di avventure e sorprese. E il tema del viaggio da sempre affascina adulti e bambini, perché nasconde il senso dell’avventura, della ricerca dello sconosciuto, del nuovo e del temuto. Il cammino che si compie alla ricerca della propria identità, è un vero viaggio, durante il quale si fanno incontri, si instaurano relazioni, si raccoglie, si guarda, ci si stupisce e si fanno esperienze nuove, ma soprattutto è un viaggio nel quale, la cosa che più conta, non è tanto l’arrivare, ma l’andare. La storia di Ulisse e del suo viaggio di ritorno verso Itaca, una storia che rappresenta, metaforicamente, il processo di crescita di ciascun essere umano. Ma chi è veramente Ulisse? Perché le sue avventure affascinano adulti e bambini? Ulisse è un eroe multiforme, affascinante, simpatico, sempre alla ricerca di qualcosa. È curioso e astuto. Ha imparato a sue spese, che la curiosità può essere pericolosa.

Il poema omerico viene portato in scena in un adattamento per tutte le età, dinamico e coinvolgente, una versione teatrale, pur fedele alla storia con sorprese scenografiche in un connubio fra tecnica del teatro delle ombre e racconto d’attore rendendo unica la raffigurazione degli avvenimenti narrati nell’opera.

A completamento di un programma dedicato al Poema Omerico, che quest’anno Il Teatro dei Colori ha voluto proporre, in visione della riscoperta delle forme della narrazione e dell’epica.

Informazioni: Associazione Teatro dei Colori Onlus, Via dei Gerani, 45 – 67051 Avezzano (Aq) Tel. 0863.411900 – 347.3360029. [email protected]