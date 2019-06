A Pescina due giornate di sensibilizzazione e prevenzione, Soricone: atto di amore verso la comunità

Pescina. Nella due giorni del 23 e 29 giugno si terranno a Pescina, presso Piazza Mazzarino, due importanti appuntamenti con la prevenzione. Il 23 giugno, a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00, ci sarà il Camper della Prevenzione del Melanoma. Le visite gratuite verranno effettuate dal Dottor Domenico Piccolo e dalla Dott.ssa Dimitra Kostaki. Il 29 giugno, a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 16.30, ci sarà la Carovana della Prevenzione di Komen, legata al Programma Nazionale itinerante di promozione della salute femminile. In questa occasione :

– in ambito della prevenzione secondaria del tumori del seno verranno effettuate 35 mammografie gratuite per donne dai 40 ai 49 e dai 70 anni in su (la partecipazione al percorso di prevenzione è riservata a tutte le donne presenti nel territorio dove si svolgerà la giornata, al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale e che non abbiano già effettuato gli esami di prevenzione negli ultimi 12 mesi) e 15 ecografie per pazienti di età inferiore ai 40 anni;

– in ambito della prevenzione secondaria dei tumori ginecologici verranno effettuate 15 visite gratuite ginecologiche (senza limiti anagrafici);

– in ambito della prevenzione primaria verranno effettuate 14 consulenze nutrizionali.

Inoltre nella giornata del 29 giugno, a partire dalle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Pescina, ci sarà il Convegno “Corretta alimentazione e prevenzione del tumore mammario”. Dopo i saluti di rito, interverranno il Prof. Alberto Bafile, Direttore UOSD Chirurgia Senologica – Ospedale S. Salvatore, L’Aquila e il Prof. Carmine Orlandi , Biologo, Nutrizionista, Responsabile Nutrizione – Casa di Cura “Di Lorenzo”, Avezzano e Docente Corso di Laurea Scienze Motorie – Fac. Medicina- Univ. di Roma – Tor Vergata.

L’Assessore Luigi Soricone dichiara quanto segue : “Voler bene alla propria Comunità vuol dire prevenire diverse patologie e quindi vivere una vita più sana. Mai come ora è importante lo slogan -Prevenire è meglio che curare!-” Per prenotare le visite o per ulteriori informazioni contattare l’Assessore Luigi Soricone : 333.7904234 O scrivere alle seguenti mail: l.soricone@alice.it e serena.circenzi@gmail.com. Si ringraziano l’Assessore Soricone per la lodevole iniziativa, gli sponsor e le Associazioni che hanno contribuito alla sua realizzazione.