A Pescina concerto “solo piano” dell’artista Maria Gabriella Castiglione

Pescina. Sabato 24 settembre, dalle 21 e 15, al teatro San Francesco di Pescina un percorso musicale intenso, suggestivo e singolare che coinvolgerà spettatori di tutte le età, interpretando musiche di autori classici come Bach, Chopin, Rachmaninov ai moderni come Piazzolla, Sakamoto, Glass, Nyman ,Hisaishi, Tiersen. Sarà il concerto “solo piano” dell’artista Maria Gabriella Castiglione che si definisce “un’artista indipendente, fuori da tutte le convenzioni, dalla politica e dai sistemi”.

Direttore artistico del festival Musicarte nel Parco a Pescara da 25 anni, insegnante amata dai suoi allievi, riesce a captare ogni momento in ogni nota, seppur di autori di epoche diverse, ma legati da un filo sottile che, solo al termine del concerto lo spettatore saprà cogliere.

Maria Gabriella Castiglione, pluripremiata anche dalla presidenza della repubblica, si esprime anche attraverso la pittura e scrittura, e come lei dice sceglie l’arte come “sopravvivenza e modus vivendi in un mondo ormai disumanizzato in cui molti tradiscono anche mentendo a se stessi ma la musica è l’unica via per non mentire e

ritornare ad amare, perché coinvolge tutti i sensi , la mente e l’evoluzione culturale e umanistica in cui tutti ne abbiamo bisogno”.

PROGRAMMA “SOLO PIANO…“ MARIA GABRIELLA CASTIGLIONE:

J.S.BACH Allemande in sol min Suite Francese

Ludovico EINAUDI Nuvole Bianche

J.S.BACH Allemande in do min Suite Francese

YIRUMA River flow in you

Joe HISAISHI Hana Bi ( Fiori di fuoco)

F.CHOPIN Notturno opera 9 numero 2

F.CHOPIN Fantasia Improvviso op 66

F.CHOPIN Notturno in do diesis min. op.postuma

A.PIAZZOLLA el penultimo/ Angel/ Libertango

J.S.BACH Preludio in do maggiore

Yiann TIERSEN Comptine d’un autre ete

Michael NYMAN The Heart Asks Pleasure First

Ruicky SAKAMOTO Solitude

R.SAKAMOTO Energy Flow

R.SAKAMOTO Aqua

R.SAKAMOTO Merry Christmas Mr Lawrence

Sergej .RACHMANINOV Preludio op 3 n° 2

Sergej RACHMANINOV Studio op. 23 n°5

( bis CHOPIN Notturno opera 48 numero 2 )