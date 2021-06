A Pescina arriva la “Carovana della prevenzione”: esami diagnostici contro i tumori

Pescina. Il Comune di Pescina si tinge di Rosa nella giornata del 13 giugno 2021 dalle 9 alle 16.30 in Piazza Mazzarino, grazie alla “CAROVANA DELLA PREVENZIONE” , che prevede esami diagnostici per la prevenzione dei tumori al seno, dei tumori ginecologici e dei tumori della pelle.

Ci sarà la presenza di consulenze nutrizionali durante la mattinata e osteopatia nel pomeriggio.

Tale iniziativa è rivolta a donne appartenenti a categorie socio-economiche svantaggiate non inserite nelle liste di screening della Regione Abruzzo.

Inoltre, l’assessore al sociale Luigi Soricone e l’Assessore alle pari opportunità Roberta Cococcia comunicano che, nella giornata di sabato 12 giugno 2021 i parrucchieri della Città di Pescina doneranno i capelli per il progetto: “DONA CON LA TESTA” che vede coinvolte quattro associazioni abruzzesi tra cui “I GIRASOLI”.

Grazie a “DONA CON LA TESTA” verranno acquistate parrucche per le donne che dovranno affrontare il percorso di chemioterapia.

Il Sindaco Mirko Zauri e tutta l’Amministrazione Comunale, oltre che ad occuparsi di porre in essere tutte le misure idonee alla non diffusione del Covid-19, prendono in carico anche la prevenzione di altre patologie.