A Pescina arriva Artè, il caffè letterario e assioma perfetto per tornare a socializzare nell’era della globalizzazione

Pescina. “È sempre l’ora del tè, e negli intervalli non abbiamo il tempo di lavare le tazze”. Taglio del nastro a Pescina per l’associazione “Arte Caffè Letterario”. L’appuntamento è per domenica 27 giugno, alle 17, nel Rifugio Silone di Pescina.

In questa occasione “Artè” illustrerà i progetti che intende realizzare, coniugando passione per la cultura e valorizzazione del territorio, attraverso sfide e proposte come veicolo di comunicazione, luogo di incontro e di confronto in virtù di una crescita culturale dell’intera comunità.

Durante la giornata lo scrittore Alfio Cataldo Di Battista, appassionato di letteratura e promotore di caffè letterari, presenterà il suo avvincente romanzo giallo “Onorevoli ipocrisie” dove propone spunti di riflessione sulla politica e sulle sue innumerevoli sfaccettature, rendendo il romanzo un piccolo manuale di filosofia politica.

“Artè” si accosta ai mondi evocati nei libri di Carroll, “è l’assioma perfetto”, si legge nella nota a firma di Maria Grazia Capuzza, presidente dell’associazione, “per tornare a socializzare nell’era della globalizzazione, per far riemergere l’incanto delle sensazioni evocate, il valore delle frasi ripetute, l’effetto delle sottolineature marcate o degli appunti abbozzati, sorseggiando un caffè fumante, assaporando una bevanda aromatica, magari dai sapori orientali e speziati, o degustando un buon calice di vino. Coltiviamo insieme le nostre passioni liberando pensieri e inseguendo emozioni”.