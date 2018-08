A Pescasseroli si rinnova il rito dei Ceci della sposa. Torna anche la gara di pittura

Pescasseroli. Martedì, con inizio alle 17.30 in largo del Carmine a Pescasseroli, ci sarà la 6° edizione dei “Ceci della sposa”. L’evento consisterà in una una dimostrazione in loco della preparazione del legume, a cui seguirà degustazione, oltre che nell’esposizione di antichi corredi ricamati a mano, e in una sfilata di abiti antichi da sposa, indossarti da giovani ragazze del posto affiancate da giovani cavalieri in abiti tradizionali, lungo le strade del centro storico. I ceci della sposa sono un’usanza ancora oggi in voga, in occasione di ogni matrimonio. Il legume, preparato con un lungo e complesso procedimento è per i novelli sposi, simbolo di fertilità e abbondanza. La preparazione richiede circa un mese, durante il quale il cece acquisisce il giusto sapore dolce e aromatico, che lo contraddistingue.

L’Associazione Culturale Commercianti Centro Storico di Pescasseroli, sempre martedì a partire dalle 9, organizzerà la seconda edizione dell’evento “Emozioni dipinte nel ❤ di Pescasseroli”. Una gara di pittura a partecipazione gratuita, alla quale bisogna scriversi inviando una mail a centrostoricopescasseroli@gmail.com, nella quale i concorrenti saranno liberi di muoversi nel centro storico alla ricerca di una postazione di loro gradimento e rappresentare ciò che la loro mente idea al momento. Alle ore 18 l’opera realizzata in loco dovrà essere portata in piazza della Chiesa, dove una giuria tecnica provvederà alla sua valutazione e si procederà alla premiazione dei vincitori. Di seguito il regolamento. Iscrizioni e partecipazione: L’iscrizione è gratuita. I partecipanti devono iscriversi inviando una mail a centrostoricopescasseroli@gmail.com e dovranno presentarsi il 22 luglio, entro le ore 10, presso la Gioielleria Preziosi Mario Vitale (via della chiesa 31), per la registrazione della loro presenza alla manifestazione. Svolgimento: Una volta effettuata la registrazione della presenza, i partecipanti saranno liberi di muoversi nel centro storico alla ricerca di una postazione di loro gradimento. Alle ore 18 l’opera realizzata in loco dovrà essere portata in Piazza della Chiesa, dove una giuria tecnica provvederà alla sua valutazione e si procederà alla premiazione dei vincitori. Materiali ed esposizione: Tutti i materiali necessari alla realizzazione dell’opera (tela, cavalletto, colori, ecc…) sono a carico dei partecipanti. Sarà data ai partecipanti la possibilità di esporre le loro opere durante la giornata. La responsabilità delle stesse e le modalità di esposizione sono a carico del proprietario. L’associazione non risponde di danni o furti subiti dalla merce esposta. Ad ogni espositore sarà assegnato uno spazio di dimensioni massime 3m x 3m. I partecipanti intenzionati ad esporre le proprie opere devono avvisare l’organizzazione al momento dell’iscrizione effettuata per via telefonica o via mail, per dare modo agli organizzatori di predisporre gli spazi necessari. Premi. Il concorso prevede la premiazione in denaro dei primi tre classificati: 1° classificato: 100€; 2°classificato: 70€; 3° classificato: 50€