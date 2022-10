A Oricola taglio del nastro del nuovo Nido d’Infanzia, sabato 8 ottobre inaugurazione de “Il Piccolo Principe”

Oricola. Tutto pronto a Oricola per il taglio del nastro del Nido d’Infanzia “Il Piccolo Principe”, realizzato grazie a “N.O.I. – Nuove Opportunità per l’Infanzia”, il progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui l’amministrazione comunale è partner.

L’appuntamento è per sabato 8 ottobre 2022, alle ore 10.30, presso la sala polifunzionale in località Montecalvario, dove saranno accolti i bambini dai 3 mesi ai 3 anni iscritti al servizio e provenienti da Oricola e zone limitrofe.

“È stato un lungo e complesso lavoro – dichiara in merito Antonio Paraninfi –, ma aver raggiunto questo traguardo ci riempie di soddisfazione perché significa essere riusciti, sul nostro territorio, a dare avvio a un nuovo percorso. Siamo molto fieri – continua –: è questo un servizio educativo assolutamente fondamentale per il territorio di Oricola, che vuole abbracciare anche le comunità vicine nella convinzione che investire nei bambini e nelle famiglie, tendendo una mano alle situazioni di svantaggio economico e sociale, garantisca benessere al nostro territorio. Per questo ringrazio tutti coloro che si sono spesi per tale progetto, con l’auspicio che possa essere di grande supporto alle nostre famiglie”.

L’evento, nel corso del quale sarà presentata l’offerta formativa pensata in un’ottica di potenziamento e qualificazione dei servizi destinati alla prima infanzia, vedrà anche uno spazio interamente riservato ai più piccoli, i veri protagonisti del nuovo servizio. Assieme alle mamme e ai papà, sarà infatti possibile prendere parte a un interessante laboratorio, condotto dalla Cooperativa Bubusettete, altro partner di progetto che, proprio in virtù di tale ruolo, gestirà poi il servizio.

Il progetto “N.O.I.” nasce con l’intento di attivare e potenziare i servizi per la prima infanzia nella città di Teramo e in due aree interne delle province di Teramo e di L’Aquila, avviando, a seconda delle zone, nuovi asili nido, potenziando servizi educativi già esistenti, realizzando centri estivi e particolari percorsi laboratoriali e, non per ultimo, prevedendo una componente di sostegno alla genitorialità attraverso percorsi di supporto psicopedagogico e un servizio di presa in carico ed educativa domiciliare. A lavoro per la realizzazione di questo ambizioso intervento, che si svilupperà nell’arco di tre anni, una estesa rete di partner, composta dall’associazione Teramo Children, capofila di progetto, dai Comuni di Teramo, Oricola, Colledara, Castel Castagna, Castelli, Isola del Gran Sasso, Tossicia, Pereto e Rocca di Botte, dalle associazioni “Focolare Maria Regina Onlus”, “A piccoli passi”, “Le tre porte”, dalle cooperative sociali “3M” e “Bubusettete”, dalla società cooperativa “Scuola Verde”, dall’Istituto Comprensivo Teramo 4 – San Nicolò a Tordino e dall’Istituto Internazionale del Mediterraneo – Sezione Italiana.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.