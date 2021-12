A Natale regala sport e benessere, ecco le Christmas Card del Centro Pinguino di Avezzano

Smart Working e Dad sono solo due dei tanti termini entrati oggi nella nostra quotidianità in seguito all’emergenza Covid. Dietro a queste due attività online c’è un denominatore comune: l’assenza di movimento.

Nell’era moderna la possibilità di connettersi virtualmente per svolgere i propri impieghi ha portato inevitabilmente a un aumento di sedentarietà e il lockdown non ha fatto che accentuarlo.

Il Centro Pinguino Nuoto di Avezzano, interessato alla divulgazione dello sport come strumento educativo per giovani e adulti, in occasione del Natale ha pensato a un’iniziativa volta a dare una svolta positiva a questo andamento che fa sempre più preoccupare, soprattutto per quanto riguarda i giovani.

Secondo un’indagine di Ipsos condotta per il Dipartimento per lo Sport e realizzata in collaborazione con l’Istituto Nazionale Malattie Infettive dello Spallanzani, il Policlinico Gemelli e l’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, si registrano i seguenti dati:

Gli attivi pre-Covid che praticavano sport erano il 73% nella fascia 6-13 anni, il 59% in quella 14-19 anni e il 20% tra gli adulti.

Con l’avvento della pandemia però gli abbandoni sono stati molto elevati: il 48% tra i piccoli, il 30% tra i ragazzi e il 26% tra gli adulti.

Dunque, l’impatto del Covid sullo sport praticato dagli adulti è stato meno evidente. Questi ultimi hanno reagito tornando subito a fare attività. I giovani, invece, hanno adottato tendenze e stili di vita peggiori. Parliamo di comportamenti come sedentarietà, consumo di cibo spazzatura ed eccesso di fruizione di tv, tablet e pc.

Il team del Centro Pinguino Nuoto di Avezzano vuole quindi contribuire a rispondere alle esigenze di salute psicofisica attraverso delle Christmas Card in cui il benessere fisico si sposa con quello estetico e del relax. In collaborazione con Ski Center Spa, infatti, ecco che sono nate due soluzioni per chi vuole concedersi o concedere a una persona vicina una coccola a 360 gradi:

Silver Card: un mese di attività presso il centro Pinguino + massaggio o percorso spa

Gold Card: un mese di attività presso il centro Pinguino + massaggio + percorso spa

Un’idea originale, ideale per tutti. Dal Centro Pinguino di Avezzano, infatti, lo sport non ha età; i corsi abbracciano un’ampia fascia di persone e sono in grado di accontentare i bisogni e le necessità più disparate.

Se vuoi regalare anche tu sport e benessere, le Christmas Card sono la soluzione.

Per maggiori info: 0863 22000