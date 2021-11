A Magliano riapre il centro di aggregazione giovanile, favorirà la socialità e l’inclusione sociale

Magliano de’ Marsi. Taglio del nastro ieri a Magliano dei Marsi per il centro di aggregazione giovanile. Le attività sono riprese ieri nei locali in via Isonzo, i giorni di apertura saranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.

“Il Centro di aggregazione giovanile del nostro Comune”, sottolinea il primo cittadino, Pasqualino Di Cristofano, “favorirà la socialità, l’inclusione sociale dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine, il nostro scopo è quello di offrire alla popolazione un luogo in cui stare insieme, in cui proporre diverse attività, ed in cui trovare spazi da vivere all’insegna della socializzazione e della creatività”.

Ad accogliere i ragazzi ed i bambini ci saranno educatrici professionali della cooperativa Prometeo, diretta da Anna Di Censo che, grazie ad una convenzione stipulata con il Comune, gestirà il servizio.

I consiglieri Mirko Toselli, delegato alle politiche giovanili e Marco Di Norcia, delegato alle politiche sociali, che hanno curato il rinnovato avvio del centro di aggregazione, si dichiarano soddisfatti di questo obiettivo raggiunto.

“Oggi il centro di aggregazione giovanile”, concludono i due, “assume un ruolo ancor più importante che in passato, oggi diventa uno strumento per contrastare la possibile povertà educativa che ha raggiunto i nostri concittadini più giovani a causa dell’emergenza pandemica, noi confidiamo che questo luogo di esperienze extra-scolastiche possa essere una nuova spinta”.