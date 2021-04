A Magliano la cultura si riprende i suoi spazi: partono i “Giovedì culturali”, tutti gli appuntamenti

Magliano de’ Marsi. “Siamo convinti che ci avviamo verso un ritorno alla normalità, l’iniziativa #GiovediCulturali, promossa dal comune di Magliano e dalla Proloco di Magliano, va proprio verso questa direzione. Offrire spazi virtuali”, affermano il sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano e il delegato alla Cultura Marco Di Norcia, “dove i nostri concittadini possono beneficiare della proposta culturale di nostre validissime docenti, che con incontri a tema metteranno in evidenza e valorizzeranno alcune delle ricchezze culturali del nostro comune, è il miglior modo per favorire una progressiva riconquista dei nostri spazi.

La conoscenza dei nostri luoghi, in questo senso, è uno dei modi migliori per perseguire una rigenerazione psicofisica post COVID; alcune paure, probabilmente, ci accompagneranno ancora per un po’, quale migliore scelta se non quella di tornare a “muoversi in casa” scoprendone i migliori aspetti? Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del comune. Ringraziamo il consigliere Toselli ed il Presidente della Proloco Paolo Di Cristofano per la definizione di questi primi quattro appuntamenti”.