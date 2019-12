A Magliano de’ Marsi è tutto pronto per la IV edizione dei mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco

Magliano de’ Marsi. Tutto pronto a Magliano De’Marsi per la IV° edizione dei “ Mercatini Di Natale”organizzati dalla Pro Loco domani e domenica in P.zza S. Luigi Orione (ex Serpentone).

La Pro Loco ha deciso per questa location non solo per via della sua centralità nel paese ma anche per i suoi ampi portici che accoglieranno espositori e visitatori in caso di avverse condizioni meteo.

Gli organizzatori assicurano che gli espositori sono tutti stati rigorosamente scelti fra i migliori artigiani,hobbisti e commercianti presenti nel territorio e regioni limitrofe. Saranno presenti anche tre associazioni locali : la “Trentadue” , la “C’era una volta” e la “Parrocchia S. Lucia classe 1970” che offriranno momenti di svago,culinari e tante sorprese per grandi e bambini.

Sarà piacevole potersi scambiare gli auguri sotto il grande albero di Natale, frutto dell’impegno dell’amministrazione comunale di Magliano, assaporando nel mentre le delizie dello Chef della Proloco e degli espositori street food presenti.