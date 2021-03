A Magliano de’ Marsi arrivano i contenitori per smaltire mascherine e guanti

Magliano de’ Marsi. Arrivano dei contenitori per smaltire mascherine e guanti. Sono stati già sistemati all’ingresso degli uffici comunali e nei prossimi giorni saranno distribuiti anche nelle varie scuole del paese per fare in modo che tutti smaltiscano in modo corretto i dispositivi di sicurezza anti covid. A realizzarli la MM Morgante, che gestisce il servizio di igiene urbana a Magliano de’ Marsi.

“Il mio grazie va prima di tutto alla MM Morgante che porta avanti con altissima professionalità il servizio di igiene urbana nel nostro territorio comunale”, ha commentato il primo cittadino di Magliano, Pasqualino Di Cristofano, “e poi a tutti i maglianesi che solo nel mese di febbraio hanno permesso che la raccolta differenziata arrivasse a toccare l’80,89per cento. Questa iniziativa dei contenitori per la raccolta delle mascherine e dei guanti si colloca all’interno di un’attività più ampia che mira sempre ad alzare il dato della differenziata e a permettere ai residenti di effettuarla al meglio”.

Di Cristofano, che solo pochi giorni fa si è recato con l’Arta in un’area alle porte del paese per effettuare delle analisi su dei rifiuti abbandonati dove probabilmente c’è anche eternit, ha lanciato un appello a tutti i suoi compaesani “affinché continuino a mettere in atto azioni di buona educazione ambientale, a partire dal giusto smaltimento dei rifiuti, lottando contro chi preferisci abbandonarli in natura”.