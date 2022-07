A Magliano de’ Marsi arriva la panchina della gentilezza: è dono della classe 1982

Magliano de’ Marsi. A Magliano de’ Marsi arriva la panchina della gentilezza. “Noi ragazze e ragazzi della classe 1982 di Magliano dopo l’installazione della panchina rossa, lasciamo ai Maglianesi un nuovo simbolo con una nuova panchina: quella della gentilezza. Il colore viola nasce dall’unione del blu (che indica la profondità) e del rosso (che indica la concretezza) che ben identificano la gentilezza”.

Inizia così la nota dei ragazzi e delle ragazze della classe 1982 di Magliano de’ Marsi: “Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole”: una citazione di John Lennon alla quale ci siamo ispirati per parlare di questo tema. Purtroppo viviamo in una società in cui violenza, odio, rancore, bullismo e maleducazione regnano, ma non sono nulla in confronto al fare del bene, all’aiutare le persone, al proclamare amore. Ma che fine ha fatto la gentilezza? C’è chi fa meno fatica di altri ad essere gentile, ma come in tante altre cose, bisogna solo allenarsi di più. La cosa importante e fondamentale è quella di insegnare ai bambini ad essere subito gentili, educati, a mostrare amore e rispetto per gli altri e per il prossimo; non solo insegnare loro le paroline di cortesia, che, purtroppo, usano anche poco!”.

“Nessun atto di gentilezza, piccolo che sia, è mai sprecato”, concludono i giovani della classe 1982, “la gentilezza promuove un temperamento positivo, presuppone esprimere affetto e considerazione per gli altri, senza tralasciare noi stessi. Chiediamoci ogni giorno se abbiamo fatto qualcosa di gentile, facciamo diventare la gentilezza uno stile di vita: essa abbatte qualsiasi muro! Si ottiene di più ad essere gentili che porsi con indolenza o bruschezza, e poi la gentilezza è anche contagiosa, perciò, contagiamoci tutti ad essere gentili! Ci auguriamo che tutti coloro che guarderanno questa panchina si ricordino che ‘nella vita umana tre cose sono importanti: la prima è essere gentili, la seconda è essere gentili e la terza è essere gentili'”.