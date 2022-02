A luglio rincaro 35% per autostrade, i sindaci si danno appuntamento ai caselli: continua la lotta (foto)

Carsoli. Contro il caro pedaggi si è svolta questa mattina la conferenza stampa organizzata dai sindaci di Lazio e Abruzzo nella sala consiliare del Comune di Carsoli. Ad accogliere i colleghi, la sindaca Velia Nazzarro.

Presenti i sindaci Riccardo Nini, Lorenzo Berardinetti, Antonio Paraninfi, l’assessore Giovanni Innocenti (Tivoli) e i consiglieri Alfonsino Scamolla (Pescina) e Chiara Federici (Paganico Sabino), per fare il punto sulla situazione inerente l’aumento delle tariffe autostradali.

Il tavolo ha annunciato una manifestazione per sabato 19 febbraio.

Dalle 10, sindaci e amministratori si ritroveranno nei caselli autostradali di Tivoli, Castel Madama, Vicovaro Mandela, Carsoli Oricola, Magliano de’ Marsi, Avezzano, Celano, Sulmona, Tornimparte e L’Aquila, per distribuire materiale informativo, utile a sensibilizzare e tenere alta l’attenzione sulla problematica. La Provincia Dell’Aquila ha ribadito il pieno sostegno all’iniziativa. Il Presidente Caruso già la scorsa settimana aveva riportato la questione all’attenzione del Ministro Giovannini nell’incontro tenuto a Roma.

Nel corso dell’evento i primi cittadini hanno spiegato le loro forti preoccupazioni per il territorio che coinvolge sia il Lazio che l’Abruzzo in relazione agli aumenti che andrebbe a gravare i territori già appesantiti dagli aumentati costi delle bollette.

“Da Luglio”, hanno spiegato i sindaci, “si paventa il 35% di aumento e la cosa è inaccettabile”.

“In questo modo vogliamo sensibilizzare al massimo l’opinione pubblica e far capire al governo che serve una azione risolutiva”, ha spiegato Nazzarro, “non si può andare avanti di proroga in proroga sempre con la spada di Damocle che pende sul collo dei cittadini. Attiveremo ogni forma necessaria per farci sentire e per raggiungere l’obiettivo. Oggi più che mai”.