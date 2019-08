A Luco torna La Guerra dei Lati: tutto pronto per l’evento giunto alla sua 14esima edizione

Luco dei Marsi. La Guerra dei Lati XIV edizione, il palio di Luco dei Marsi tona ad infiammare gli animi della popolazione luchese dal 22 al 25 agosto 2019, nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna dell’Ospedale.

Si rinnova la sfida tra i “Lati” (rioni) di Luco per la conquista del trofeo. La Guerra dei Lati tocca quest’anno la sua quattordicesima edizione, una competizione che prevede più di 30 discipline che vedrà i sei lati storici di Luco dei Marsi lottare per contendersi la vittoria. Le prove si articolano su quattro giorni per tutto il territorio di Luco dei Marsi, centinaia e centinaia di giovani e meno giovani si scontrano per contendersi il trofeo e portare al proprio lato la gloria della vittoria.

Le discipline sportive affondano le mani nei giochi della tradizione popolare e tutti i “mezzi” utilizzati per le gare sono fabbricati dai concorrenti dei lati, utilizzando standard costruttivi degli anni 50/60 che prevedono legno e ferro come unici materiali.

Alcuni dei giochi cui si sfideranno i lati per riuscire a conquistare il palio attualmente in mano al lato dell’Asilo, sono: braccio di ferro femminile, magnabiscotto, scio and go, caccia al tesoro, biliardino, briscola e tresette, sciarpalonga, bocce in campo libero, cerbottana, taglio del tronco, palla avvelenata, corsa con le grazielle, monopattino, gimkana con il cerchio, salita alla corda, cariola, frezza, cerbottana, gimkana del manovale, ciabatta, corsa col carrettino, salita con le botti, zompone, tiro alla fune maschile/femminile e conca.

Il fermento per La Guerra dei Lati è attivo già nelle settimane che precedono la manifestazione. Ogni “Lato” cerca di completare l’organico assicurandosi le prestazioni dei migliori giocatori, spesso strappandoli agli avversari dando vita ad un vero e proprio mercato, senza esclusione di colpi. Alcuni Lati perfezionano le proprie schiere pescano dal settore giovanile introdotto da un paio di anni, altri preferiscono affidarsi addirittura a concorrenti forestieri.

Sono quattro giorni in cui il colore della casacca che si indossa conta anche più della parentela, ove la competizione si riveste di folklore ed ogni lato lavora incessantemente per cercare di tingere il cuore della popolazione del proprio colore.

I vincitori dello scorso anno dell’Asilo riconsegneranno il trofeo il 22 agosto alle 18.00, in piazza Umberto I, presso la sede del Circolo Culturale Punto Luce, in occasione dell’apertura dei giochi, ove ogni Lato si presenterà alla popolazione per dar via alla Guerra dei Lati XVI edizione.

La proclamazione del lato vincitore avverrà domenica 25 agosto alle 18:30, alla fine dell’ultimo intenso pomeriggio di giochi. Il vincitore riceverà il palio che rimarrà in possesso del lato per un intero anno.

Che vinca il migliore e che sia secondo solo al folklore!