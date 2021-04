A Luco mercoledì si inizia con i vaccini, ma intanto è polemica sulla comunicazione del Comune

Luco dei Marsi. Mercoledì 7 aprile prenderanno il via le vaccinazioni anche a Luco dei Marsi, ma quello che poteva essere un bel messaggio di speranza per la comunità, si è purtroppo trasformato in polemica.

Alcuni cittadini, infatti, hanno lamentato la mancata comunicazione di una notizia così importante, che la sindaca De Rosa ha affidato solo al suo profilo social. Chi non è tra gli amici Facebook della sindaca, in definitiva, è rimasto all’oscuro del fatto che mercoledì anche a Luco dei Marsi inizieranno le vaccinazioni, anche perché la notizia non è stata pubblicata né sul sito internet del Comune, né tantomeno sulla pagina Facebook ufficiale. Più di qualcuno inoltre lamenta che lo stresso problema di comunicazione esista anche per le segnalazioni dei cittadini positivi al Covid, che avviene sempre sul profilo personale della Sindaca e mai sui canali ufficiali del Comune, né tantomeno tramite comunicati stampa. In definitiva i cittadini che si lamentano chiedono più chiarezza, soprattutto in questo difficile periodo, in cui vaccinarsi con un giorno di anticipo può fare la differenza, soprattutto per i più anziani e tutte le categorie a rischio.