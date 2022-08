A Luco dei Marsi una piazza dedicata al medico di origini marsicane Ralph Alfidi

Luco dei Marsi. Raffaele (Ralph) Alfidi, nato a Luco dei Marsi nel 1932 e scomparso a Santa Fe’ (New Mexico), nel 2012, è stato un medico statunitense che ha raggiunto, nella sua vita, importanti traguardi in campo radiologico e della radiodiagnostica. Direttore dell’istituto di Radiologia dell’Università di Cleveland (Ohio), identifico’ una sindrome dell’ostruzione dell’asse celiaco, la cosiddetta “Sindrome di Alfidi”.

Il nome di Alfidi è anche e soprattutto legato allo sviluppo della Tomografia Assiale Computerizzata (TAC): nel 1971 essa rappresentava la tecnica radio – diagnostica più innovativa, in virtù dei primi modelli realizzati dall’ingegnere inglese Godfrey Hounsfield e dal fisico sudafricano Allan Cormack. Nonostante la sua utilità, la TAC era, allora, utilizzata al solo studio dell’encefalo umano; il superamento di tale convinzione si deve a Ralph Alfidi il quale estese l’uso dell’importante apparecchiatura elettromedicale, all’indagine di tutto l’organismo e, nel 1975, realizzò la prima tomografia computerizzata dell’addome.

Negli anni successivi, il medico di origini luchesi collaborò agli affinamenti di questa tecnica e partecipò all’affermazione della Risonanza Magnetica. La TAC è divenuta, nel tempo, uno dei mezzi di diagnostica per immagini più importante e, con lo sviluppo tecnologico, è divenuta sempre più sofisticata, precisa ed affidabile. Tante vite umane soni state e saranno salvate grazie all’acume del marsicano Ralph Alfidi. Per il lustro che Alfidi ha dato all’Italia e al suo paese natio, per l’importanza che ha rappresentato nell’ambito della medicina mondiale, l’amministrazione comunale di Luco dei Marsi intende intitolare, a Ralph Alfidi, una piazza cittadina, a memoria del suo impegno e quale esempio di uomo degno di essere ricordato dalle generazioni future. Nel decimo anniversario della sua scomparsa, martedì 30 agosto, alle 11,00, santa messa nella chiesa parrocchiale di Luco dei Marsi (San Giovanni Battista); al termine della funzione religiosa trasferimento in PIAZZA RAFFAELE ALFIDI per la sua inaugurazione. Parteciperanno il sindaco di Luco, Marivera De Rosa, Roberto Di Giammatteo, Presidente della locale Società Operaia di Mutuo Soccorso, il Dott. Pietro Filauri, Responsabile Radiologia Interventistica ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila. Alla fine, tutti i Radiologi Marsicani ed Abruzzesi, ricorderanno la figura di Raffaele Alfidi.