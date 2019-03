A Luco dei Marsi si apre il Tavolo Verde: iniziative a tutto campo per agricoltura e ambiente nel territorio

Luco dei Marsi. Ripartono i lavori del Tavolo Verde permanente per l’Agricoltura a Luco dei Marsi. L’incontro, tenutosi nel pomeriggio di martedì, 26 febbraio, e aperto dalla sindaca Marivera De Rosa con il vicesindaco Giorgio Giovannone, anche assessore all’agricoltura, ha visto la partecipazione della componente Agricoltori e Aziende e del Rappresentante del mondo della scuola. Al centro dell’assemblea, le criticità sul versante ambientale e le iniziative a tutela del territorio, anche di concerto con le istituzioni locali; in apertura la prima cittadina ha reso un excursus sulle attività condotte con l’Organismo nei primi mesi dalla sua costituzione, tra cui la prima edizione del G7 dell’Agricoltura e del Cibo.

“Un ambiente sano è la prima matrice di un prodotto di qualità”, ha sottolineato la sindaca De Rosa, “Una corretta manutenzione dei fossi e la preservazione e il ripristino delle aree adiacenti è alla base del processo di valorizzazione dei nostri prodotti. É fondamentale che gli sforzi di tutte le parti in causa convergano: non sono più tollerabili , e non saranno tollerati, comportamenti che vanificano l’azione coscienziosa di tanti agricoltori e imprenditori che operano correttamente, come anche gli sforzi dell’Amministrazione che ha investito, per questo fine e sin dall’inizio del mandato, consistenti risorse, anche in convenzione con il Consorzio di Bonifica. Noi saremo come sempre al fianco degli Agricoltori, ma siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, e nessuno sarà esentato, in un modo o nell’altro”, ha avvertito la sindaca in chiosa, dopo aver annunciato l’imminente varo di altri lavori che riguarderanno Strada 43 e la Circonfucense nel tratto in direzione Trasacco.

Tra le criticità analizzate, l’annosa questione del rio Carniello, che attraversa i paesi della Vallelonga e che provoca diversi danni in occasione di eventi meteorologici estremi, come accaduto anche nei mesi scorsi; l’Assemblea ha deliberato al riguardo iniziative – sul piano non solo locale – di cui l’Amministrazione si farà portatrice nei confronti di altri soggetti istituzionali interessati. Diverse le proposte emerse dall’incontro e condivise, tra cui la definizione di una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti – con particolare riferimento agli scarti dei materiali utilizzati in agricoltura – la promozione di un’imponente attività per la pulizia straordinaria dei canali del comprensorio luchese, anche con l’istituzione di una giornata ecologica in sinergia con le associazioni cittadine, la stretta sui controlli, attraverso l’utilizzo di fototrappole ma anche con una maggiore vigilanza nei periodi più “a rischio” a opera degli agenti della polizia locale di Luco dei Marsi, che torneranno in attività a pieno regime nelle prossime settimane.