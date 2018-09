A Luco dei Marsi Piccione e i Membri della Gag per i 20 anni di Site.it

Luco dei Marsi. Ospite, nei tre giorni di festa per i 20 anni di SITe.it, Piccione e i Membri della Gag. Chiamarli Gruppo o definire le loro esibizioni come concerti è riduttivo. Si tratta di performance dal vivo, travestimenti a tema con una serie di gag costruite per ogni canzone del repertorio: un misto di reggae e cabaret. Ska ammorbidito, ritornelli accattivanti con fiati, strumenti a corde, coretti e percussioni che preparano l’assist alla frase portante di ogni canzone: il risultato è frizzante e divertente. A ogni live sono coloratissimi e imprevedibili: c’è apprensione in redazione per ciò che può succedere questa sera alle 22al Circolo Ippico Marsicano, località Petogna – Luco dei Marsi .

