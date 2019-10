A Luco dei Marsi la presentazione del libro “Il pane sarà contato a briciole”, storie dal fronte e di censura

Luco dei Marsi. Storia, territorio, libertà e censura nel nuovo appuntamento culturale in programma giovedì 10 ottobre alle 21, nella sala consiliare del Comune di Luco dei Marsi. L’evento, organizzato e promosso dall’associazione culturale Lucus, con il patrocinio del Comune, vedrà protagonista l’opera: “Il pane sarà contato a briciole. Censura di guerra nella provincia dell’Aquila 1940-1943”, a cura della Textus Edizioni, del dottor Giovanni De Blasis, medico e cultore di storia locale.

Nel libro, numerosi brani di lettere scritte dai soldati o dai loro familiari durante la Seconda Guerra mondiale, mai giunte a destinazione perché fermate dalla Commissione di censura aquilana. Le Commissioni potevano bloccare le lettere di cui ritenevano il contenuto compromettente per il segreto militare o che, secondo il censore, esprimeva sfiducia nell’esito positivo della guerra. In alcuni casi, come specificato dall’Autore, “Le commissioni rendevano illeggibili, con un tratto di inchiostro di china, le frasi che potevano deprimere il morale dei combattenti o dei familiari a casa. Le frasi censurate venivano trascritte in rapporti che venivano poi spediti al ministero degli Interni e della Guerra. Facendo queste operazioni, il censore ha reso, inconsapevolmente, un grande servizio alla storia, in quanto ha fermato sulla carta notizie e sentimenti che altrimenti sarebbero andati perduti. Dunque è la storia della guerra raccontata dal basso, con gli occhi di chi la combatteva e ne subiva le terribili conseguenze”.

L’introduzione, dopo il saluto della sindaca Marivera De Rosa, sarà a cura di Sergio Venditti.