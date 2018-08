A Luco dei Marsi in scena lo spettacolo “Sulle orme dell’Antica Angizia”, successo di pubblico

Luco dei Marsi. Grande successo per “Sulle orme dell’Antica Angizia”, lo spettacolo che si è tenuto lo scorso 25 agosto nella Chiesa Santa Maria Delle Grazie Luco dei Marsi. La rappresentazione, proposta dal gruppo teatrale Le Vestiga di Angizia, è una rievocazione storico-culturale del mito della Dea Angizia, la divinità Madre della Nazione Marsa. Il testo è stato costruito prendendo liberamente spunto dal romanzo storico di Nicola Mastronardi “Viteliu”, in cui l’autore immagina che un ragazzo cresciuto a Roma fino all’età di sedici anni, Marzio, scopre di appartenere in realtà alle tribù che vivono sulle sponde del Lago Fucino e, attraverso la guida del nonno, in un incantevole e affascinante cammino,ritrova le sue radici culturali. Il viaggio porta Marzio a immergersi fisicamente e spiritualmente nella bellezza e nella magnificenza delle montagne del Bosco Sacro e del grande lago, in cui dimora il Dio Fucinus, che proteggono i Marsi. Marzio giunge ad incontrare la Dea Maga, Angizia, che lo attende e lo accoglie nel Tempio.

Sulle suggestioni generate da questo incontro abbiamo voluto inserire la figura di Medea, la grande icona della letteratura classica che la mitografia lega ad Angizia. In particolare il nostro lavoro si è concentrato sul filone che vuole Medea essere essa stessa Angizia dopo la fuga da Giasone: Medea compie un lungo viaggio che dall’Oriente la porta in Occidente e, come narra la leggenda, viene accolta dal Dio Fucinus. Tra le diverse versioni della storia di Medea abbiamo scelto quella di Euripide, per noi la più suggestiva. La rappresentazione si è svolta nella prestigiosa e straordinaria cornice della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Luco dei Marsi, celebre luogo sacro che rimanda di per sé alle radici del popolo italico, donando in tal senso allo spazio scenico, un alone di mistero e magia, creando toccanti e profonde emozioni tra il pubblico e gli attori. Lo spettacolo si è svolto nell’ambito delle Vacanze Luchesi 2018 sotto il patrocinio del Comune di Luco dei Marsi. Voci recitanti: Raffaella Alfidi, Giulia Di Paolo, Alessandra Mosca, Valeria Poropat, Domenica Stornelli. Musicisti: Antonio Greco (pianoforte), Marcella Piccinini (flauto traverso), Massimiliano Tommasoni (fisarmonica).