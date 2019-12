A Lecce nei Marsi un convegno per ricordare Giulio Spallone, figura emblematica dell’antifascismo marsicano

Lecce nei Marsi. Un convegno per ricordare, nel centenario della nascita, l’onorevole Giulio Spallone, figura emblematica dell’antifascismo abruzzese e marsicano, resistente, parlamentare del Partito comunista italiano dalla prima alla quarta legislatura e promotore in Italia delle Cooperative di consumo della Lega delle Cooperative. L’incontro, che si è svolto nella giornata di sabato, è stato coordinato da Antonio Macera del Comitato promotore. Dopo la proiezione di una intervista a Giulio Spallone realizzata nel 2008, nella quale lui stesso ha raccontato le origini e lo sviluppo dell’antifascismo ad Avezzano e nella Marsica, gli arresti, il processo, il carcere e la resistenza , ha portato i suoi saluti per la Fondazione Nilde Iotti, la dottoressa Emanuela Morgante.

Il sindaco di Lecce Nei Marsi Gianluca De Angelis ha richiamato l’onore che tutto il paese di Lecce porta nell’aver dato i natali alla figura di Giulio Spallone, per la sua valenza etica, politica e sociale. La relazione storica è stata proposta da Riccardo Lolli che ha delineato la figura di Giulio e l’ambiete sociale e culturale dal quale è sorto l’antifascismo e le lotte sociali nel Fucino. L’onorevole Giancarlo Cantelmi ha rinnovato la sua memoria di studente del liceo di Avezzano nel giorno dell’arresto dei giovani antifascisti e studenti nel 1939, tra i quali c’era anche Giulio Spallone. Ha ricordato le lotte per la terra nel Fucino sviluppatesi dopo la guerra e gli anni in cui Giulio Spallone ricopri la carica di deputato nel parlamento italiano, con un costante e coerente impegno per la difesa e i diritti dei lavoratori e dei contadini nella Marsica e in Abruzzo. L’on. Cantalmi ha richiamato il convegno a rinnovare ogni giorno i valori dell’antifascismo, della nostra costituzione democratica, per avere sempre uno sguardo libero verso il futuro.

Il Presidente di Legacoop Abruzzo, Luca Mazzali, ha inviato il suo intervento di adesione al convegno, ricordando l’imppegno di Giulio Spallone per lo sviluppo in Italia e in Europa delle cooperative di consumo, per favorire l’accesso delle fasce sociali più popolari alle pari opportunità di lavoro e di benessere nella società italiana, valori che continuano a motivare l’azione attuale della Lega delle Cooperative. In conclusione l’onorevole Miccoli, presidente dell’Anppia, l’associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, ha ricordato gli anni di presidenza di Giulio Spallone, irremovibile in tutta la sua vita a difendere sempre i valori dell’anrìtifascismo e della libertà soprattutto per le classi più deboli e per i giovani. “Tutto il suo impegno nell’Anppia”, ha ricordato, “è stato orientato ai giovani, a vivificare i valori dell’antifascismo democratico, quale fermento costante contro le insorgenze di rigurgidi autoritari e totalitari, percependo in anticipo alcune tendenze che si stanno pericolosamente diffondendo nella società e nel mondo attuale”.