A Lecce nei Marsi arriva la Summer School of Archaeology dell’Università di Pisa per riscoprire il sito di Rio Tana

Lecce nei Marsi. Mercoledì 31 Luglio 2019, dalle ore 10.30 presso il sito archeologico di Rio Tana a Lecce nei Marsi, gli archeologi dell’Università di Pisa e della Summer School of Archaeology in Abruzzo, illustreranno a tutti, grandi e piccini, il sito neolitico di Rio Tana e le attività che in questo vengono svolte, in occasione dell’evento intitolato: “Una giornata di 6000 anni fa”.

Inoltre saranno proposti laboratori didattici per i più piccoli, che avranno la possibilità di effettuare un piccolo scavo, proprio come veri archeologi, sperimentando anche l’uso dell’argilla per la realizzazione di un vaso, seguendo le antiche tecniche neolitiche.

L’iniziativa è organizzata da Università di Pisa, Summer School of Archaeologi, in collaborazione con il comune di Lecce nei Marsi, con la soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo.