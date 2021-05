“A gonfie vele… Gli Orsetti della Selva”, torna a Luco il centro estivo comunale: al via le preiscrizioni

Luco dei Marsi. Al via le preiscrizioni per la seconda edizione del Centro estivo comunale a Luco dei Marsi. Il centro, a tema: “A gonfie vele… Gli Orsetti della Selva”, accoglierà i bambini dai 3 ai 10 anni dal prossimo 14 giugno al 3 settembre.

Le attività si svolgeranno nel Centro Servizi Socio Culturali – Convento dei Frati Cappuccini – di Luco dei Marsi, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15, e comprenderanno la ristorazione a cura di una ditta specializzata. Nel programma, per i bambini, un’estate a stretto contatto con la natura, in una struttura dotata di tutti i comfort ma anche di ampi spazi esterni in cui i piccoli partecipanti potranno dedicarsi alle tante attività, organizzate da Operatori esperti, facendo il pieno di divertimento, socialità e condivisione, ma anche dell’aria pulita della selva luchese, adiacente alla quale sorge la struttura del Centro servizi.

Tra le proposte del Centro, laboratori creativi di arte, musica, canto, ballo, recitazione, escursioni, gite, sport e tanti giochi, tra cui quelli dal sapore antico ma intramontabili, come la corsa con i sacchi, il tiro alla fune, le bocce, la campana e altri, accanto ai laboratori naturalistici e a diverse attività sportive, che includeranno anche l’organizzazione di mini tornei. Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle vigenti prescrizioni anti Covid-19, anche in sinergia con associazioni del territorio, e permetterà ai più piccoli, dopo oltre un anno di pandemia, costellato di periodiche chiusure delle scuole e obbligate limitazioni nei contatti, di trascorrere un’estate all’aria aperta, in sicurezza, insieme a tanti altri bambini e impegnati in attività entusiasmanti.

“Abbiamo ultimato nei giorni scorsi ulteriori lavori di risistemazione nella struttura e nelle adiacenze”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “abbiamo voluto fortemente organizzare questa seconda edizione del centro estivo, malgrado le incertezze e le ristrettezze del periodo, alla luce anche di questo lungo anno difficile che ha pesato su tutti ma in particolare sui più piccoli. Ci hanno sostenuto anche i riscontri dell’edizione dello scorso anno, che ci hanno confermato senza dubbio che il Centro ha permesso ai più piccoli di vivere un’estate bellissima, insieme a tanti altri bambini, in uno spazio in cui hanno potuto recuperare socialità, serenità, curiosità ed entusiasmo, e tutto nell’aria buona della nostra montagna, sotto la guida di operatori esperti, senza contare l’aiuto rappresentato dal centro estivo per le mamme lavoratrici. Oggi nella struttura, resa Centro Servizi Socio-Culturali, è presente anche una biblioteca, con un’ampia sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi, realizzata anche grazie al contributo ministeriale, che permetterà di avvicinare alla lettura anche i più piccoli nel corso dell’estate”.

Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aperto, nel convento dei Cappuccini e nell’area adiacente, e saranno condotte da personale qualificato con l’ausilio degli addetti comunali e la partecipazione, per specifici laboratori, delle associazioni cittadine. I moduli per la preiscrizione sono reperibili in Comune e nel sito web istituzionale al link: http://www.comune.lucodeimarsi.aq.it